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Повітряні сили можуть отримати від Швеції летючий радар: як він посилить авіацію України

Валентина РоманенкоСереда, 29 травня 2024, 12:53
Повітряні сили можуть отримати від Швеції летючий радар: як він посилить авіацію України
Літак ASC 890 Швеції. Фото: flickr.com

Літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який Швеція має надати Україні в рамках військової допомоги, значно посилить спроможності Повітряних сил ЗСУ вести повітряний бій із російським агресором.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ в коментарі "Українській правді"

Деталі: У Повітряних силах зазначили, що наявність літака ДРЛВ в авіапарку України значно посилить спроможності радіолокаційного виявлення повітряних цілей противника, забезпечення раннього попередження та координації повітряного бою.

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Простіше кажучи, дозволить виявляти цілі, які звичайний літак не може бачити.

Як відомо, Росія має на озброєнні літак ДРЛВ А-50, однак два подібні борти вже були успішно ліквідовані Силами оборони України.

Отримавши ж від шведських партнерів такий летючий радар, Україна матиме змогу ефективніше відстежувати активність у російському повітряному просторі, та в подальшому забезпечувати інформацією винищувачі F-16, які мають з’явитися в українському небі для ще більшого посилення можливостей повітряного протистояння з ворогом, пояснюють у ПС ЗСУ.

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Теми: Повітряні сили ЗСУдопомога Українівійна
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