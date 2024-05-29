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Воздушные силы могут получить от Швеции летающий радар: как он усилит авиацию Украины

Валентина РоманенкоСреда, 29 мая 2024, 12:53
Воздушные силы могут получить от Швеции летающий радар: как он усилит авиацию Украины
Самолет ASC 890 Швеции. Фото: flickr.com

Самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который Швеция планирует предоставить Украине в рамках военной помощи, значительно усилит способности Воздушных сил ВСУ вести воздушный бой с российским агрессором.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в комментарии "Украинской правде"

Детали: В Воздушных силах отметили, что наличие самолета ДРЛО в авиапарке Украины значительно усилит способности радиолокационного обнаружения воздушных целей противника, обеспечение раннего предупреждения и координации воздушного боя.

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Проще говоря, позволит выявлять цели, которые обычный самолет не может видеть.

Как известно, Россия имеет на вооружении самолет ДРЛО А-50, однако два подобных борта уже были успешно ликвидированы Силами обороны Украины.

Получив же от шведских партнеров такой летающий радар, Украина сможет эффективнее отслеживать активность в российском воздушном пространстве, и в дальнейшем обеспечивать информацией истребители F-16, которые должны появиться в украинском небе для еще большего усиления возможностей воздушного противостояния с врагом, объясняют в ВС ВСУ.

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Темы: Воздушные силы ВСУпомощь Украиневойна
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