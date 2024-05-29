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Минобороны: Через "Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев

Анастасия ПроцСреда, 29 мая 2024, 15:21
Минобороны: Через Резерв+ с безосновательного розыска сняли 710 тысяч украинцев
Коллаж Facebook/ Екатерина Черногоренко

710 тысяч украинцев безосновательно имели статус "в розыске" в реестре "Оберіг". В Минобороны заявили, что эту ошибку исправили благодаря приложению "Резерв+" и советуют авторизоваться повторно, чтобы увидеть обновленный статус.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "Приложение Резерв+ обратило наше внимание на пробелы в реестре Оберег. Один из них - хорошо известный вам статус "в розыске", который безосновательно отображался у 710 000 граждан".

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Детали: Сообщается, что цифровая команда Минобороны исправила эту ошибку и советуют авторизоваться в приложении повторно, чтобы увидеть свой обновленный статус. По словам Черногоренко, в случае снятия с "розыска" в ТЦК повторно обращаться не надо.

Также заместитель министра обороны добавила, что в розыск люди попадают, если нарушают правила воинского учета.

"Например, игнорировала "повестки", ТЦК обращалось в Национальную полицию. Но фактически количество таких обращений составляет около 25%".

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Предыстория:

  • 18 мая заработал электронный кабинет военнообязанного - приложение "Резерв +".
  • По данным Минобороны, по состоянию на 20 мая около полумиллиона украинских мужчин призывного возраста обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".
  • Спикер МОУ Дмитрий Лазуткин в то же время подтвердил, что случаются ошибки (некоторые военнообязанные увидели на свои экранах статус "Уточняется" или "В розыске").
  • Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что украинцы, которые во время обновления военно-учетных данных через приложение "Резерв+" узнали об ошибочном статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки и исправить ошибку в ТЦК и СП.

Темы: мобилизацияМинобороныдиджитализация
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