Минобороны: Через "Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев

710 тысяч украинцев безосновательно имели статус "в розыске" в реестре "Оберіг". В Минобороны заявили, что эту ошибку исправили благодаря приложению "Резерв+" и советуют авторизоваться повторно, чтобы увидеть обновленный статус.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "Приложение Резерв+ обратило наше внимание на пробелы в реестре Оберег. Один из них - хорошо известный вам статус "в розыске", который безосновательно отображался у 710 000 граждан".

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Детали: Сообщается, что цифровая команда Минобороны исправила эту ошибку и советуют авторизоваться в приложении повторно, чтобы увидеть свой обновленный статус. По словам Черногоренко, в случае снятия с "розыска" в ТЦК повторно обращаться не надо.

Также заместитель министра обороны добавила, что в розыск люди попадают, если нарушают правила воинского учета.

"Например, игнорировала "повестки", ТЦК обращалось в Национальную полицию. Но фактически количество таких обращений составляет около 25%".

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