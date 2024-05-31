На Луганщині пролунали вибухи: окупаційна влада каже про пошкоджений газопровід
П'ятниця, 31 травня 2024, 02:38
У ніч на п’ятницю в окупованому Первомайську Луганської області пролунали вибухи і зайнялася масштабна пожежа.
Джерело: Телеграм-канал "Інцидент Луганськ", окупаційний голова Первомайська Сергій Колягін у Телеграм
Деталі: Місцева окупаційна влада повідомила, що пошкоджений газопровід середнього тиску і виникло загоряння сухої трави.
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За їхніми словами, газопровід перекрито. Ніхто не постраждав.
Що передувало:
- Вранці 20 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, російські пропагандисти писали про ракетний удар, а голова Луганської ОВА зазначив, що на місці влучання облаштоване військове містечко окупантів.
- Ввечері 20 травня в тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині прогриміло кілька вибухів, окупанти заявили про атаку на склад паливно-мастильних матеріалів.