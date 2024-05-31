На Луганщині пролунали вибухи: окупаційна влада каже про пошкоджений газопровід

У ніч на п’ятницю в окупованому Первомайську Луганської області пролунали вибухи і зайнялася масштабна пожежа.

Джерело: Телеграм-канал "Інцидент Луганськ", окупаційний голова Первомайська Сергій Колягін у Телеграм

Деталі: Місцева окупаційна влада повідомила, що пошкоджений газопровід середнього тиску і виникло загоряння сухої трави.

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За їхніми словами, газопровід перекрито. Ніхто не постраждав.

Що передувало: