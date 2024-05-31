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На Луганщине прогремели взрывы: оккупационные власти говорят о поврежденном газопроводе

Алена ИвашкивПятница, 31 мая 2024, 02:38
На Луганщине прогремели взрывы: оккупационные власти говорят о поврежденном газопроводе
Пожар в Луганской области, фото: Telegram "Инцидент Луганск"

В ночь на пятницу в оккупированном Первомайске Луганской области прогремели взрывы и загорелся масштабный пожар.

Источник: Телеграм-канал "Инцидент Луганск", оккупационный глава Первомайска Сергей Колягин в Телеграм

Детали: Местные оккупационные власти сообщили, что поврежден газопровод среднего давления и возникло возгорание сухой травы.

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Пожар в Первомайске, фото: "Инцидент Луганск"

По их словам, газопровод перекрыт. Никто не пострадал.

Что предшествовало:

  • Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске раздались взрывы, российские пропагандисты писали о ракетном ударе, а глава Луганской ОВ отметил, что на месте попадания обустроен военный городок оккупантов.
  • Вечером 20 мая во временно оккупированном Должанске на Луганщине прогремело несколько взрывов, оккупанты заявили об атаке на склад горюче-смазочных материалов.

Темы: оккупациявойнаЛуганская область
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