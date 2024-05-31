На Луганщине прогремели взрывы: оккупационные власти говорят о поврежденном газопроводе

В ночь на пятницу в оккупированном Первомайске Луганской области прогремели взрывы и загорелся масштабный пожар.

Источник: Телеграм-канал "Инцидент Луганск", оккупационный глава Первомайска Сергей Колягин в Телеграм

Детали: Местные оккупационные власти сообщили, что поврежден газопровод среднего давления и возникло возгорание сухой травы.

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Пожар в Первомайске, фото: "Инцидент Луганск"

По их словам, газопровод перекрыт. Никто не пострадал.

Что предшествовало: