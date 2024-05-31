В Краснодарському краї пролунала серія вибухів: у порту "Кавказ" пожежа
П'ятниця, 31 травня 2024, 04:33
У ніч на 31 травня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів, горить порт "Кавказ" на півострові Чушка.
Джерело: Телеграм-канал "Кримський вітер"
Деталі: За інформацією місцевих мешканців, пролунало 8-10 вибухів.
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Люди також повідомляють про велику пожежу у порту.
Місцеві журналісти пишуть, що в порту є нафтобаза, з якої надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
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