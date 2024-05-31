Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

В Краснодарському краї пролунала серія вибухів: у порту "Кавказ" пожежа

Олена ІвашківП'ятниця, 31 травня 2024, 04:33
В Краснодарському краї пролунала серія вибухів: у порту Кавказ пожежа
Пожежа у порту Кавказ, фото: Кримський вітер

У ніч на 31 травня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів, горить порт "Кавказ" на півострові Чушка.

Джерело: Телеграм-канал "Кримський вітер"

Деталі: За інформацією місцевих мешканців, пролунало 8-10 вибухів.

Реклама:

Люди також повідомляють про велику пожежу у порту.

Порт Кавказ, мапа Google
Порт Кавказ, мапа Google

Місцеві журналісти пишуть, що в порту є нафтобаза, з якої надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Кримвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: У Росії чоловіків, які відмовилися воювати, примусово відправляють на Харківщину

Ізраїль повідомив про смерть чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС

У МЗС Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T

У вівторок буде задіяна світло-сіра зона графіків відключень світла – Yasno

У США почався судовий процес над сином Байдена

відеоУ Києві виник конфлікт між представниками ТЦК та цивільними: триває службове розслідування

Усі новини...
Крим
Дрони СБУ уразили в Криму російську РЛС вартістю $100 мільйонів – джерела
Кількаденну операцію зі знищення логістики ворога для Криму провели ЗСУ та СБУ – джерела
Сили оборони вразили ракетами ATACMS поромну переправу в Криму
Останні новини
05:13
ЗМІ: У Дніпрі пролунали вибухи
04:57
ISW: У Росії чоловіків, які відмовилися воювати, примусово відправляють на Харківщину
04:15
Піхальонок відмовився переходити в "Шахтар"
03:30
На півночі Ізраїлю вирують масштабні пожежі через обстріл з Лівану
02:50
G7 підтримала план припинення вогню в Секторі Гази, який запропонував Байден
02:10
футболЗабарний: Збірна України може дійти до фіналу Євро-2024
01:58
Ізраїль повідомив про смерть чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС
00:54
ЦНС: Підлітків з окупованих територій росіяни відправлять на військовий вишкіл
00:13
Повітряні сили фіксували безпілотники "невстановленого типу"
23:54
Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: