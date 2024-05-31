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В Краснодарском крае раздалась серия взрывов: в порту "Кавказ" пожар

Алена ИвашкивПятница, 31 мая 2024, 04:33
В Краснодарском крае раздалась серия взрывов: в порту Кавказ пожар
Пожар в порту Кавказ, фото: Крымский ветер

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае России раздалась серия взрывов, горит порт "Кавказ" на полуострове Чушка.

Источник: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Детали: По информации местных жителей, прозвучало 8-10 взрывов.

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Люди также сообщают о большом пожаре в порту.

Порт Кавказ, карта Google
Порт Кавказ, карта Google

Местные журналисты сообщают, что в порту есть нефтебаза с которой поступает топливо для российских оккупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Спецназовцы "Group 13" ГУР МО Украины уничтожили 30 мая в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.
  • Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины ночью 30 мая успешно поразили ракетами ATACMS Керченскую паромную переправу.

Темы: Крымвойна
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