В Краснодарском крае раздалась серия взрывов: в порту "Кавказ" пожар
Пятница, 31 мая 2024, 04:33
В ночь на 31 мая в Краснодарском крае России раздалась серия взрывов, горит порт "Кавказ" на полуострове Чушка.
Источник: Телеграм-канал "Крымский ветер"
Детали: По информации местных жителей, прозвучало 8-10 взрывов.
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Люди также сообщают о большом пожаре в порту.
Местные журналисты сообщают, что в порту есть нефтебаза с которой поступает топливо для российских оккупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.
Что предшествовало:
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