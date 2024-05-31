КМВА показала наслідки російського ракетного удару по столиці
П'ятниця, 31 травня 2024, 07:54
Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Голосіївському районі Києва горіло СТО та автомийка, вогнем пошкоджені 6 авто і складські приміщення.
Джерело: КМВА у Telegram
Дослівно КМВА: "Наслідки ракетного удару по Києву. Пожежею пошкоджено: приватне домоволодіння СТО; автомийку; 6 легкових авто; складське приміщення. Горіло на площі приблизно 120 м2".
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Деталі: Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Передісторія:
- У ніч на 31 травня у Києві та області двічі за ніч оголошували повітряну тривогу, було чутно гучний вибух.
- Повідомлялося, що окупанти завдали по Києву ракетного удару. За попередніми даними, росіяни застосували крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила усі цілі.
- Раніше цієї ночі "Шахеди" долетіли до Київщини.