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КГВА показала последствия российского ракетного удара по столице

Ирина БалачукПятница, 31 мая 2024, 07:54
КГВА показала последствия российского ракетного удара по столице
Фото КГВА

В результате падения обломков сбитых воздушных целей в Голосеевском районе Киева горело СТО и автомойка, огнем повреждены 6 авто и складские помещения.

Источник: КГВА в Telegram

Дословно КГВА: "Последствия ракетного удара по Киеву. Пожаром повреждены: частное домовладение СТО; автомойка; 6 легковых авто; складское помещение. Горело на площади примерно 120 м2". 

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Фото КГВА
 
Фото КГВА

Детали: Информация о пострадавших пока не поступала.  

 
фото КГВА
 
фото КГВА

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Темы: Киевракетный ударпожар
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