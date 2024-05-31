КГВА показала последствия российского ракетного удара по столице
Пятница, 31 мая 2024, 07:54
В результате падения обломков сбитых воздушных целей в Голосеевском районе Киева горело СТО и автомойка, огнем повреждены 6 авто и складские помещения.
Источник: КГВА в Telegram
Дословно КГВА: "Последствия ракетного удара по Киеву. Пожаром повреждены: частное домовладение СТО; автомойка; 6 легковых авто; складское помещение. Горело на площади примерно 120 м2".
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Детали: Информация о пострадавших пока не поступала.
Предыстория:
- В ночь на 31 мая в Киеве и области дважды объявляли воздушную тревогу, был слышен громкий взрыв.
- Сообщалось, что оккупанты нанесли по Киеву ракетный удар. По предварительным данным, россияне применили крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.
- Ранее этой ночью "Шахеды" долетели до Киевщины.