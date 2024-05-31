КГВА показала последствия российского ракетного удара по столице

В результате падения обломков сбитых воздушных целей в Голосеевском районе Киева горело СТО и автомойка, огнем повреждены 6 авто и складские помещения.

Источник: КГВА в Telegram

Дословно КГВА: "Последствия ракетного удара по Киеву. Пожаром повреждены: частное домовладение СТО; автомойка; 6 легковых авто; складское помещение. Горело на площади примерно 120 м2".

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Фото КГВА

Фото КГВА

Детали: Информация о пострадавших пока не поступала.

фото КГВА

фото КГВА

Предыстория: