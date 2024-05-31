Медведєв відреагував на дозволи бити західною зброєю по РФ: знову погрожує ядерними ударами

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після дозволів бити західною зброєю по території РФ заявив, що "конфлікт із Заходом" розвивається "за найгіршим сценарієм", і вкотре почав погрожувати ядерною війною.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Нинішній військовий конфлікт із Заходом розвивається за найгіршим сценарієм. Відбувається постійна ескалація потужності застосовуваної натовської зброї. А тому виключити перехід конфлікту в його останню стадію сьогодні не може ніхто".

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Деталі: Російський чиновник знову почав погрожувати країнам, які вважають, що Україна може бути їхньою зброєю по території країни-агресора Росії.

Пряма мова Медведєва: "Західні країни, які нібито "схвалили застосування" своєї зброї підвищеної дальності по території Росії (незалежно від того, йде мова про старі або нові частини нашої країни), повинні ясно розуміти наступне: 1. Усю їхню військову техніку і фахівців, які воюють проти нас, знищуватимуть як на території к. України, так і на території інших країн, якщо звідти завдаються удари по території Росії".

Деталі: За його словами, Росія вважає, що всіма далекобійними засобами ураження "безпосередньо управляють військовослужбовці країн НАТО".

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"Це ніяка не "військова допомога", а участь у війні проти нас. І такі їхні дії цілком можуть стати casus belli (привід для війни − ред.)... Така "індивідуальна допомога" країн НАТО проти Росії, чи то керування своїми крилатими ракетами великої дальності, чи то відправлення контингенту військ в Україну, − це серйозна ескалація конфлікту. Колишня Україна та її союзники з-поміж країн НАТО отримають відповідь такої руйнівної сили, що сам Альянс просто не зможе втриматися від залучення до конфлікту", − вкотре почав погрожувати Медведєв.

Деталі: Зокрема, він знову погрожує, що Росія застосує ядерну зброю.

"Ще кілька років тому вони (чиновники НАТО − ред.) стверджували, що Росія не піде на відкритий військовий конфлікт із бандерівським режимом, щоб не посваритися із Заходом. Прорахувалися. Йде війна. Із застосуванням ТЯЗ (тактичної ядерної зброї − ред.) теж можуть прорахуватися. Хоча це буде вже фатальна помилка. Адже, як… зауважив президент Росії, в європейських країнах дуже висока щільність населення. А для тих ворожих країн, чиї землі далі зони покриття ТЯО, є, врешті, стратегічний потенціал. І це, на жаль, ніяке не залякування і не ядерний блеф", − вкотре повторив погрози Медведєв.

Що було раніше: 31 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія з 2022 року погрожує Заходу "ескалацією" через оборонну співпрацю з Україною, але ці погрози не були втілені та не мають підґрунтя.

Передісторія:

Ключові держави НАТО нещодавно скоригували свою позицію щодо можливості застосування Україною їхньої зброї по території РФ. Зокрема, Білий дім схвалив удари по Росії, але з обмеженнями. Також Німеччина повідомила, що розгляне питання дозволу бити її зброєю по РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбенг наполягає, що України має право завдавати ударів по території Росії, і підкреслює, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.

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