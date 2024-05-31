Медведев отреагировал на разрешения бить западным оружием по РФ: снова грозит ядерными ударами

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после разрешений бить западным оружием по территории РФ заявил, что "конфликт с Западом" развивается "по самому плохому сценарию", и в который раз начал угрожать ядерной войной.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто".

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Детали: Российский чиновник снова начал угрожать странам, которые считают, что Украина может быть их оружием по территории страны-агрессора России.

Прямая речь Медведева: "Западные страны, которые якобы "одобрили применение" своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1. Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России".

Детали: По его словам, Россия считает, что все дальнобойные средства поражения "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО".

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"Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli (повод для войны − ред.)… Такая "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта. Бывшая Украина и ее союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт", − в который раз начал угрожать Медведев.

Детали: В частности, он снова грозится, что Россия применит ядерное оружие.

"Еще несколько лет назад они (чиновники НАТО − ред.) твердили, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идет война. С применением ТЯО (тактического ядерного оружия − ред.) тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как…заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал. И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф", − в который раз повторил угрозы Медведев.

Что было раньше: 31 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия с 2022 года угрожает Западу "эскалацией" из-за оборонного сотрудничества с Украиной, но эти угрозы не были воплощены и не имеют основания.

Предыстория:

Ключевые государства НАТО недавно скорректировали свою позицию относительно возможности применения Украиной их оружия по территории РФ.

В частности, Белый дом одобрил удары по России, но с ограничениями. Германия сообщила, что рассмотрит вопрос разрешения бить ее оружием по РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбенг настаивает, что Украина имеет право наносить удары по территории России, и подчеркивает, что все больше союзников соглашаются с этим.

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