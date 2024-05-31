Зеленський визнав, що після набуття чинності закону про мобілізацію – вона збільшилась
П'ятниця, 31 травня 2024, 15:05
Президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, – вона в Україні збільшилась.
Джерело: пресконференція Зеленського та учасників третього саміту Україна – Північна Європа
Пряма мова: "Мобілізація, як йшла, так і йде. Правда, після цього закону, вона збільшилася".
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Деталі: За його словами, реєстрація чоловіків мобілізаційного віку є обов'язковою. Наразі відбувається цифровізація цього процесу, щоб не було багато різних реєстрів.
Водночас Зеленський додав, що оновлення данних не означає, що людина опиниться на фронті, тощо.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Міноборони 17 травня презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК.
- 18 травня набув чинності закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).
- Закон встановлює, що мобілізації підлягають військовозобов'язані від 25 до 60 років.