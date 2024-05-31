Президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, – вона в Україні збільшилась.

Джерело: пресконференція Зеленського та учасників третього саміту Україна – Північна Європа

Пряма мова: "Мобілізація, як йшла, так і йде. Правда, після цього закону, вона збільшилася".

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Деталі: За його словами, реєстрація чоловіків мобілізаційного віку є обов'язковою. Наразі відбувається цифровізація цього процесу, щоб не було багато різних реєстрів.

Водночас Зеленський додав, що оновлення данних не означає, що людина опиниться на фронті, тощо.

Що передувало:

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