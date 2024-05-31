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Зеленский признал, что после вступления в силу закона о мобилизации – она увеличилась

Алена МазуренкоПятница, 31 мая 2024, 15:05
Зеленский признал, что после вступления в силу закона о мобилизации – она увеличилась
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что после того, как 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, - она в Украине увеличилась.

Источник: пресс-конференция Зеленского и участников третьего саммита Украина - Северная Европа

Прямая речь: "Мобилизация, как шла, так и идет. Правда, после этого закона, она увеличилась".

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Детали: По его словам, регистрация мужчин мобилизационного возраста является обязательной. Сейчас происходит цифровизация этого процесса, чтобы не было много разных реестров.

В то же время Зеленский добавил, что обновление данных не означает, что человек окажется на фронте, и тому подобное.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Минобороны 17 мая представило приложение "Резерв+", в котором можно обновить учетные данные ТЦК.
  • 18 мая вступил в силу закон о мобилизации (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета).
  • Закон устанавливает, что мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет.

Темы: мобилизацияУкраинавойна
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