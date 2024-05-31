Кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову зросла до 6

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Харкові зросла до 6. Тіла ще двох людей знайшли на місці удару.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, поліція Харківської області

Пряма мова Синєгубова: "Уже шість людей загинули внаслідок російського обстрілу Харкова цієї ночі".

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фото: НАціональна поліція

Деталі: Поліція Харківської області повідомила, що знайшли тіла ще двох загиблих внаслідок ракетного удару по місту.



фото: НАціональна поліція

Що передувало: У ніч на 31 травня російські війська спрямували по Харкову 5 керованих ракет С-300/С-400 із Белгородської області РФ, у результаті чого руйнувань зазнав 5-поверховий житловий будинок. Окрім загиблих, 25 людей дістали поранення, з них 8 – госпіталізовані, серед яких 2 — у важкому стані