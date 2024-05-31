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Количество погибших в результате российского удара по Харькову возросло до 6

Анастасия ПроцПятница, 31 мая 2024, 15:39
Количество погибших в результате российского удара по Харькову возросло до 6
Последствия российской ракетной атаки по жилому дому в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

Количество погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Харькове возросло до 6. Тела еще двух человек нашли на месте удара.

Источник: Харьковская областная прокуратура, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубовполиция Харьковской области

Прямая речь Синегубова: "Уже шесть человек погибли в результате российского обстрела Харькова этой ночью".

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Полиция Харьковской области сообщила, что нашли тела еще двух погибших в результате ракетного удара по городу.

 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Что предшествовало: В ночь на 31 мая российские войска направили по Харькову 5 управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ, в результате чего разрушениям подвергся 5-этажный жилой дом. Кроме погибших, 25 человек получили ранения, из них 8 - госпитализированы, среди которых 2 - в тяжелом состоянии

Темы: Харьковжертвы
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