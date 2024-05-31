Количество погибших в результате российского удара по Харькову возросло до 6

Количество погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Харькове возросло до 6. Тела еще двух человек нашли на месте удара.

Источник: Харьковская областная прокуратура, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, полиция Харьковской области

Прямая речь Синегубова: "Уже шесть человек погибли в результате российского обстрела Харькова этой ночью".

Реклама:

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Полиция Харьковской области сообщила, что нашли тела еще двух погибших в результате ракетного удара по городу.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Что предшествовало: В ночь на 31 мая российские войска направили по Харькову 5 управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ, в результате чего разрушениям подвергся 5-этажный жилой дом. Кроме погибших, 25 человек получили ранения, из них 8 - госпитализированы, среди которых 2 - в тяжелом состоянии