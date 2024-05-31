З’явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по порту "Кавказ" в Криму

Журналісти "Схем" опублікувала супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ракетних ударів 31 травня по території порту "Кавказ" біля Керчі в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми","Радіо Свобода Крим.Реалії"

Деталі: Журналісти порівняли супутникові знімки 30 та 31 травня й зафіксували ушкодження частини нафтового термінала, розташована на території порту "Кавказ".

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проєкт Радіо Свобода "Схеми"

Також зазначається, що крім ушкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна.

" За вантажообігом порт "Кавказ" – п'ятий у Російській Федерації та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська".

За даними проєкту "Радіо Свобода Крим.Реалії", часткове ураження нафтобази, а також виведення з ладу залізничного порома "Авангард", внаслідок ракетного удару по Керченському порту напередодні, може суттєво ускладнити логістику для російської армії в Криму та на південних фронтах.

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