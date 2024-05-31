З’явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по порту "Кавказ" в Криму
Журналісти "Схем" опублікувала супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ракетних ударів 31 травня по території порту "Кавказ" біля Керчі в тимчасово окупованому Криму.
Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми","Радіо Свобода Крим.Реалії"
Деталі: Журналісти порівняли супутникові знімки 30 та 31 травня й зафіксували ушкодження частини нафтового термінала, розташована на території порту "Кавказ".
Також зазначається, що крім ушкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна.
" За вантажообігом порт "Кавказ" – п'ятий у Російській Федерації та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська".
За даними проєкту "Радіо Свобода Крим.Реалії", часткове ураження нафтобази, а також виведення з ладу залізничного порома "Авангард", внаслідок ракетного удару по Керченському порту напередодні, може суттєво ускладнити логістику для російської армії в Криму та на південних фронтах.
Передісторія:
- Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони України вночі 30 травня успішно уразили ракетами ATACMS Керченську поромну переправу. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.
- Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ракетами "Нептун" в ніч на 31 травня поромної переправи і нафтового терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії.
- Співрозмовники "Української правди" в СБУ повідомив, що Сили оборони спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію зі знищення логістики, що забезпечує життєдіяльність російських військ у тимчасово окупованому Криму.