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З’явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по порту "Кавказ" в Криму

Анастасія ПроцП'ятниця, 31 травня 2024, 20:44
З’явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по порту Кавказ в Криму
ПРОЄКТ РАДІО СВОБОДА "СХЕМИ"

Журналісти "Схем" опублікувала супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ракетних ударів 31 травня по території порту "Кавказ" біля Керчі в тимчасово окупованому Криму. 

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми","Радіо Свобода Крим.Реалії"

Деталі: Журналісти порівняли супутникові знімки 30 та 31 травня й зафіксували ушкодження частини нафтового термінала, розташована на території порту "Кавказ". 

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проєкт Радіо Свобода "Схеми"

Також зазначається, що крім ушкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна. 

" За вантажообігом порт "Кавказ" – п'ятий у Російській Федерації та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська".

За даними проєкту "Радіо Свобода Крим.Реалії", часткове ураження нафтобази, а також виведення з ладу залізничного порома "Авангард", внаслідок ракетного удару по Керченському порту напередодні, може суттєво ускладнити логістику для російської армії в Криму та на південних фронтах. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони України вночі 30 травня успішно уразили ракетами ATACMS Керченську поромну переправу. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.
  • Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ракетами "Нептун" в ніч на 31 травня поромної переправи і нафтового терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії.
  • Співрозмовники "Української правди" в СБУ повідомив, що Сили оборони спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію зі знищення логістики, що забезпечує життєдіяльність російських військ у тимчасово окупованому Криму. 

Теми: КримЗбройні сили
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