Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по порту «Кавказ» в Крыму

Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия ракетных ударов 31 мая по территории порта "Кавказ" возле Керчи во временно оккупированном Крыму.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы", "Радио Свобода Крым.Реалии"

Детали: Журналисты сравнили спутниковые снимки 30 и 31 мая и зафиксировали повреждения части нефтяного терминала, расположенной на территории порта "Кавказ".

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проект Радио Свобода "Схемы"

Также отмечается, что кроме повреждений нефтебазы, видно, что из акватории порта убрали крупные суда.

"По грузообороту порт "Кавказ" - пятый в Российской Федерации и второй в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска".

По данным проекта "Радио Свобода Крым.Реалии", частичное поражение нефтебазы, а также вывод из строя железнодорожного парома "Авангард", в результате ракетного удара по Керченскому порту накануне, может существенно усложнить логистику для российской армии в Крыму и на южных фронтах.

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