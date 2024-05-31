Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по порту «Кавказ» в Крыму
Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия ракетных ударов 31 мая по территории порта "Кавказ" возле Керчи во временно оккупированном Крыму.
Источник: проект Радио Свобода "Схемы", "Радио Свобода Крым.Реалии"
Детали: Журналисты сравнили спутниковые снимки 30 и 31 мая и зафиксировали повреждения части нефтяного терминала, расположенной на территории порта "Кавказ".
Также отмечается, что кроме повреждений нефтебазы, видно, что из акватории порта убрали крупные суда.
"По грузообороту порт "Кавказ" - пятый в Российской Федерации и второй в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска".
По данным проекта "Радио Свобода Крым.Реалии", частичное поражение нефтебазы, а также вывод из строя железнодорожного парома "Авангард", в результате ракетного удара по Керченскому порту накануне, может существенно усложнить логистику для российской армии в Крыму и на южных фронтах.
Предыстория:
- Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины ночью 30 мая успешно поразили ракетами ATACMS Керченскую паромную переправу. В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.
- Также Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ракетами "Нептун" в ночь на 31 мая паромной переправы и нефтяного терминала порта "Кавказ" в Краснодарском крае России.
- Собеседники "Украинской правды" в СБУ сообщил, что Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины провели многодневную операцию по уничтожению логистики, обеспечивающей жизнедеятельность российских войск во временно оккупированном Крыму.