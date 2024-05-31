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Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по порту «Кавказ» в Крыму

Анастасия ПроцПятница, 31 мая 2024, 20:44
Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по порту «Кавказ» в Крыму
ПРОЕКТ РАДИО СВОБОДА «СХЕМЫ»

Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия ракетных ударов 31 мая по территории порта "Кавказ" возле Керчи во временно оккупированном Крыму.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы", "Радио Свобода Крым.Реалии"

Детали: Журналисты сравнили спутниковые снимки 30 и 31 мая и зафиксировали повреждения части нефтяного терминала, расположенной на территории порта "Кавказ".

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проект Радио Свобода "Схемы"

Также отмечается, что кроме повреждений нефтебазы, видно, что из акватории порта убрали крупные суда.

"По грузообороту порт "Кавказ" - пятый в Российской Федерации и второй в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска".

По данным проекта "Радио Свобода Крым.Реалии", частичное поражение нефтебазы, а также вывод из строя железнодорожного парома "Авангард", в результате ракетного удара по Керченскому порту накануне, может существенно усложнить логистику для российской армии в Крыму и на южных фронтах.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны Украины ночью 30 мая успешно поразили ракетами ATACMS Керченскую паромную переправу. В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.
  • Также Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ракетами "Нептун" в ночь на 31 мая паромной переправы и нефтяного терминала порта "Кавказ" в Краснодарском крае России.
  • Собеседники "Украинской правды" в СБУ сообщил, что Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины провели многодневную операцию по уничтожению логистики, обеспечивающей жизнедеятельность российских войск во временно оккупированном Крыму.

Темы: КрымВооруженные силы
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