У РФ оголосили в розшук Авакова і Данілова – росЗМІ

МВС Росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова і колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Джерело: пропагандисти РИА Новости, ТАСС з посиланням на сайт МВС РФ

Деталі: Крім того, у розшук оголосили колишнього главу МЗС України Павла Клімкіна, ексголову Верховної Ради і колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

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Зазначається, що їх розшукують "за статтею КК", але не уточнюється, за якою.

Передісторія: