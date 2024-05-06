У РФ оголосили в розшук Авакова і Данілова – росЗМІ
Понеділок, 6 травня 2024, 02:28
МВС Росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова і колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Джерело: пропагандисти РИА Новости, ТАСС з посиланням на сайт МВС РФ
Деталі: Крім того, у розшук оголосили колишнього главу МЗС України Павла Клімкіна, ексголову Верховної Ради і колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.
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Зазначається, що їх розшукують "за статтею КК", але не уточнюється, за якою.
Передісторія:
- В суботу стало відомо, що на сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про розшук президента Володимира Зеленського.
- Згодом МВС Росії оголосило в розшук експрезидента України Петра Порошенка і командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Павлюка.