З’явилися супутникові знімки з місця удару ГУР по швидкісному катеру РФ у Криму
Понеділок, 6 травня 2024, 15:43
Журналісти "Схем" опублікували супутникові знімки з місця удару української розвідки по швидкісному російському катеру в тимчасово окупованому Криму в ніч на 6 травня.
Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"
Деталі: Повідомляється, що журналісти встановили точну локацію та опублікували знімки з супутника Planet Labs, на яких видно місце влучання та пошкоджений внаслідок цього пірс, де був пришвартований російський катер.
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Передісторія:
- 6 травня джерело "Української правди" повідомило, що розвідники уразили морським безпілотником російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму.
- Згодом ГУР підтвердило спецоперацію в тимчасово окупованому Криму, в результаті якої в ніч на 6 травня було знищено ворожий швидкісний катер.
- За допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "Цезарь Куніков", "Івановєц", "Сєрґєй Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Іван Хурс".