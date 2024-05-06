З’явилися супутникові знімки з місця удару ГУР по швидкісному катеру РФ у Криму

Журналісти "Схем" опублікували супутникові знімки з місця удару української розвідки по швидкісному російському катеру в тимчасово окупованому Криму в ніч на 6 травня.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

фото: "Схеми"

Деталі: Повідомляється, що журналісти встановили точну локацію та опублікували знімки з супутника Planet Labs, на яких видно місце влучання та пошкоджений внаслідок цього пірс, де був пришвартований російський катер.

Реклама:

Передісторія: