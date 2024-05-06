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З’явилися супутникові знімки з місця удару ГУР по швидкісному катеру РФ у Криму

Анастасія ПроцПонеділок, 6 травня 2024, 15:43
З’явилися супутникові знімки з місця удару ГУР по швидкісному катеру РФ у Криму
Знімок з відео ГУР

Журналісти "Схем" опублікували супутникові знімки з місця удару української розвідки по швидкісному російському катеру в тимчасово окупованому Криму в ніч на 6 травня.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

 
фото: "Схеми"

Деталі: Повідомляється, що журналісти встановили точну локацію та опублікували знімки з супутника Planet Labs, на яких видно місце влучання та пошкоджений внаслідок цього пірс, де був пришвартований російський катер.

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Теми: ГУРКримбезпілотники
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