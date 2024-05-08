Росія атакувала три ТЕС: є серйозні руйнування − ДТЕК

Уночі 8 травня російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно ДТЕК: "Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки".

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Деталі: Зазначається, що це вже п’ятий масований обстріл енергетичних об’єктів компанії за останні півтора місяці.

Окупанти атакували теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетики загинули", − повідомили у ДТЕК.

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