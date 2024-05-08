Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росія атакувала три ТЕС: є серйозні руйнування − ДТЕК

Ірина БалачукСереда, 8 травня 2024, 07:59
Росія атакувала три ТЕС: є серйозні руйнування − ДТЕК
Фото ілюстративне ДСНС

Уночі 8 травня російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно ДТЕК: "Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що це вже п’ятий масований обстріл енергетичних об’єктів компанії за останні півтора місяці.

Окупанти атакували теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетики загинули", − повідомили у ДТЕК.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ДТЕКенергетикаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
ДТЕК
ДТЕК: Росія серйозно пошкодила обладнання чотирьох ТЕС, є постраждалі
Для відновлення ТЕС ДТЕК потрібно 350 мільйонів доларів
ДТЕК втратила 80% генеруючих потужностей
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: