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У "ждунів" росіян в Авдіївці після окупації вже пройшла ейфорія – Барабаш

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 травня 2024, 15:58
У ждунів росіян в Авдіївці після окупації вже пройшла ейфорія – Барабаш
Фото: Getty Images

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що в окупованій російськими військами Авдіївці Донецької області залишилось близько 700 людей, серед тих, хто чекав приходу росіян, пройшла ейфорія після захоплення міста.

Джерело: Барабаш в етері телеканалу "Еспресо"

Пряма мова Барабаша: "В Авдіївці залишилось близько 700 людей. Ситуація непроста, тривають постійні перевірки. Вже пройшла ейфорія у більшості людей, які там залишилися, і які дійсно чекали росіян. Навіть ті люди, яким було байдуже вже кажуть, що при Україні було набагато краще. Тому що немає жодних ознак демократії чи того, що до них прийшли "визволителі".

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Деталі: За його словами, реальна ситуація відрізняється від пропагандистських роликів, окупанти виганяють жителів зі своїх будинків, відбувається мародерство, розкрадається коксохімічний завод. "Тобто більшість людей зрозуміли, що не того чекали", - наголосив Барабаш.

Барабаш нагадав, що влада та волонтери пояснювали "ждунам" на прикладах Сєверодонецька, Маріуполя, Бахмута, що нічого хорошого не буде після окупації, але ті не вірили. "Наразі все це вони проходять самі", - наголосив начальник Авдіївської МВА.

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Теми: Авдіївкаокупаціявійна
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