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ЗСУ за добу відмінусували 1 190 окупантів та 51 артсистему − Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 10 червня 2024, 07:35
ЗСУ за добу відмінусували 1 190 окупантів та 51 артсистему − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 190 окупантів, уразили ворожий літак, 51 артилерійську систему та 10 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 519 750 (+1 190) осіб,
  • танків − 7 879 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 15 144 (+13) од,
  • артилерійських систем − 13 644 (+51) од,
  • РСЗВ − 1 098 (+1) од,
  • засобів ППО − 837 (+1) од,
  • літаків − 358 (+1) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 010 (+28) од,
  • крилатих ракет − 2 278 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 18  618 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 2 267 (+14) од.

Дані уточнюються.

Передісторія: 

  • Раніше в ГУР заявили, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.
  • Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
  • Пізніше Головне управління розвідки повідомило, що має інформацію про те, що на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ могло бути уражено одразу два багатоцільових винищувачі Су-57.

Теми: Росіявтрати у війні
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