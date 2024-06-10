ЗСУ за добу відмінусували 1 190 окупантів та 51 артсистему − Генштаб

Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 190 окупантів, уразили ворожий літак, 51 артилерійську систему та 10 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 519 750 (+1 190) осіб,

танків − 7 879 (+10) од,

бойових броньованих машин − 15 144 (+13) од,

артилерійських систем − 13 644 (+51) од,

РСЗВ − 1 098 (+1) од,

засобів ППО − 837 (+1) од,

літаків − 358 (+1) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 010 (+28) од,

крилатих ракет − 2 278 (+1) од,

кораблів/катерів − 28 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 18 618 (+56) од,

спеціальної техніки − 2 267 (+14) од.

Дані уточнюються.

Передісторія: