ЗСУ за добу відмінусували 1 190 окупантів та 51 артсистему − Генштаб
Понеділок, 10 червня 2024, 07:35
Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 190 окупантів, уразили ворожий літак, 51 артилерійську систему та 10 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 519 750 (+1 190) осіб,
- танків − 7 879 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 15 144 (+13) од,
- артилерійських систем − 13 644 (+51) од,
- РСЗВ − 1 098 (+1) од,
- засобів ППО − 837 (+1) од,
- літаків − 358 (+1) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 010 (+28) од,
- крилатих ракет − 2 278 (+1) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 618 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 267 (+14) од.
Дані уточнюються.
Передісторія:
- Раніше в ГУР заявили, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.
- Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
- Пізніше Головне управління розвідки повідомило, що має інформацію про те, що на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ могло бути уражено одразу два багатоцільових винищувачі Су-57.