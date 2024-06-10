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ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов и 51 артсистему − Генштаб

Ирина БалачукПонедельник, 10 июня 2024, 07:35
ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов и 51 артсистему − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в захватнической войне против Украины продолжают расти − только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 190 оккупантов, поразили вражеский самолет, 51 артиллерийскую систему и 10 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 519 750 (+1 190) человек,
  • танков − 7 879 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 144 (+13) ед,
  • артиллерийских систем − 13 644 (+51) ед,
  • РСЗО − 1 098 (+1) ед,
  • средств ПВО − 837 (+1) ед,
  • самолетов − 358 (+1) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 010 (+28) ед,
  • крылатых ракет − 2 278 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 618 (+56) ед,
  • специальной техники − 2 267 (+14) ед.

Данные уточняются.

Предыстория:

  • Ранее в ГУР заявили, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
  • Су-57 − самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.
  • Позже Главное управление разведки сообщило, что располагает информацией о том, что на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ могло быть поражено сразу два многоцелевых истребителя Су-57.

Темы: Росcияпотери в войне
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