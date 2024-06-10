Ворог використовував Су-57 "лічені рази", це репутаційна втрата для РФ – Євлаш

У Повітряних силах повідомили, що знищення російського літака Су-57 є потужним ударом по авіапарку Росії, проте в окупантів є ще близько 1,5 тисячі авіамашин.

Джерело: речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова: "За весь період повномасштабного вторгнення ворог використовував літак (Су-57 - ред.) лічені рази. Переважно ми бачили його на досить серйозному віддаленні від лінії зіткнення і бачили декілька разів, коли він все ж таки застосовував свої керовані авіаційні ракети.

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Проте про системність застосування, близький підліт до лінії державного кордону або безпосередньо до лінії зіткнення говорити не доводилося. Росіяни, розуміючи, що цей літак коштує мільярди доларів, використовувати і наражати його на небезпеку не хотіли".

Деталі: Євлаш розповів, що літак Су-57 фіксували біля кордону з Україною, але росіяни боялися його підпускати ближче, тому що втрата такого літака - це "іміджеві і репутаційні втрати".

Водночас ворог його застосовував в акваторії Чорного моря і біля інших кордонів, але не так часто, як Су-34 чи Су-35, цей літак не використовувався.

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Речник додав, що знищення літака Су-57 є потужним ударом по авіапарку Росії.

За словами Євлаша, Росія має ще близько 1,5 тисячі авіамашин, які можуть запускати керовані ракети типу Х-69 та Х-59, а також керовані авіаційні бомби: "В Росії знаходиться дуже багато різних літаків - це до півтори тисячі літаків, які виконують різні бойові завдання. Звісно, знищення одного чи двох літаків - це також потужно".

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