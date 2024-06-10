Ворог використовував Су-57 "лічені рази", це репутаційна втрата для РФ – Євлаш
У Повітряних силах повідомили, що знищення російського літака Су-57 є потужним ударом по авіапарку Росії, проте в окупантів є ще близько 1,5 тисячі авіамашин.
Джерело: речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону
Пряма мова: "За весь період повномасштабного вторгнення ворог використовував літак (Су-57 - ред.) лічені рази. Переважно ми бачили його на досить серйозному віддаленні від лінії зіткнення і бачили декілька разів, коли він все ж таки застосовував свої керовані авіаційні ракети.
Проте про системність застосування, близький підліт до лінії державного кордону або безпосередньо до лінії зіткнення говорити не доводилося. Росіяни, розуміючи, що цей літак коштує мільярди доларів, використовувати і наражати його на небезпеку не хотіли".
Деталі: Євлаш розповів, що літак Су-57 фіксували біля кордону з Україною, але росіяни боялися його підпускати ближче, тому що втрата такого літака - це "іміджеві і репутаційні втрати".
Водночас ворог його застосовував в акваторії Чорного моря і біля інших кордонів, але не так часто, як Су-34 чи Су-35, цей літак не використовувався.
Речник додав, що знищення літака Су-57 є потужним ударом по авіапарку Росії.
За словами Євлаша, Росія має ще близько 1,5 тисячі авіамашин, які можуть запускати керовані ракети типу Х-69 та Х-59, а також керовані авіаційні бомби: "В Росії знаходиться дуже багато різних літаків - це до півтори тисячі літаків, які виконують різні бойові завдання. Звісно, знищення одного чи двох літаків - це також потужно".
Передісторія:
- Раніше в ГУР заявили, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.
- Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
- Пізніше Головне управління розвідки повідомило, що має інформацію про те, що на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ могло бути уражено одразу два багатоцільових винищувачі Су-57.