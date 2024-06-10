Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг использовал Су-57 "считанные разы", это репутационная потеря для РФ – Евлаш

Алена МазуренкоПонедельник, 10 июня 2024, 11:32
Враг использовал Су-57 считанные разы, это репутационная потеря для РФ – Евлаш
СУ-57, ФОТО ИЗ WIKIPEDIA

В Воздушных силах сообщили, что уничтожение российского самолета Су-57 является мощным ударом по авиапарку России, однако у оккупантов есть еще около 1,5 тысячи авиамашин.

Источник: представитель командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "За весь период полномасштабного вторжения враг использовал самолет (Су-57 - ред.) считанные разы. Преимущественно мы видели его на достаточно серьезном удалении от линии соприкосновения и видели несколько раз, когда он все же применял свои управляемые авиационные ракеты.

Реклама:

Однако о системности применения, близком подходе к линии государственной границы или непосредственно к линии соприкосновения говорить не приходилось. Россияне, понимая, что этот самолет стоит миллиарды долларов, использовать и подвергать его опасности не хотели".

Детали: Евлаш рассказал, что самолет Су-57 фиксировали у границы с Украиной, но россияне боялись его подпускать ближе, потому что потеря такого самолета - это "имиджевые и репутационные потери".

В то же время враг его применял в акватории Черного моря и у других границ, но не так часто, как Су-34 или Су-35, этот самолет не использовался.

ВИДЕО ДНЯ

Спикер добавил, что уничтожение самолета Су-57 является мощным ударом по авиапарку России.

По словам Евлаша, Россия имеет еще около 1,5 тысячи авиамашин, которые могут запускать управляемые ракеты типа Х-69 и Х-59, а также управляемые авиационные бомбы: "В России находится очень много разных самолетов - это до полутора тысяч самолетов, которые выполняют различные боевые задачи. Конечно, уничтожение одного или двух самолетов - это также мощно".

Предыстория:

  • Ранее в ГУР заявили, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
  • Су-57 − самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.
  • Позже Главное управление разведки сообщило, что располагает информацией о том, что на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ могло быть поражено сразу два многоцелевых истребителя Су-57.

Темы: авиаВоздушные силы ВСУРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
авиа
Sky News: Украинский самолет впервые поразил цель на территории РФ
Пораженных самолетов Су-57 в Астраханской области могло быть два – ГУР
В авиакатастрофе в США погиб астронавт миссии Apollo 8, который первым облетел Луну
Последние новости
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
11:16
Венгрия рассказала, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС
11:15
ФутболФранцузский ПСЖ подписал вратаря сборной России
11:06
"Пропаганда безнравственности": украинские церкви осудили проведение в Киеве Марша Равенства
11:00
инфографикаРоссияне атаковали почти 200 объектов инфраструктуры за сутки
10:43
Из-за обстрела, в Черниговской области обесточены почти две тысячи абонентов
10:26
МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни
10:23
Космический телескоп заснимал межзвездную туманность, похожую на цветную рыбу
Все новости...
Реклама:
Реклама: