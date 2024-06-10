Враг использовал Су-57 "считанные разы", это репутационная потеря для РФ – Евлаш
В Воздушных силах сообщили, что уничтожение российского самолета Су-57 является мощным ударом по авиапарку России, однако у оккупантов есть еще около 1,5 тысячи авиамашин.
Источник: представитель командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона
Прямая речь: "За весь период полномасштабного вторжения враг использовал самолет (Су-57 - ред.) считанные разы. Преимущественно мы видели его на достаточно серьезном удалении от линии соприкосновения и видели несколько раз, когда он все же применял свои управляемые авиационные ракеты.
Однако о системности применения, близком подходе к линии государственной границы или непосредственно к линии соприкосновения говорить не приходилось. Россияне, понимая, что этот самолет стоит миллиарды долларов, использовать и подвергать его опасности не хотели".
Детали: Евлаш рассказал, что самолет Су-57 фиксировали у границы с Украиной, но россияне боялись его подпускать ближе, потому что потеря такого самолета - это "имиджевые и репутационные потери".
В то же время враг его применял в акватории Черного моря и у других границ, но не так часто, как Су-34 или Су-35, этот самолет не использовался.
Спикер добавил, что уничтожение самолета Су-57 является мощным ударом по авиапарку России.
По словам Евлаша, Россия имеет еще около 1,5 тысячи авиамашин, которые могут запускать управляемые ракеты типа Х-69 и Х-59, а также управляемые авиационные бомбы: "В России находится очень много разных самолетов - это до полутора тысяч самолетов, которые выполняют различные боевые задачи. Конечно, уничтожение одного или двух самолетов - это также мощно".
Предыстория:
- Ранее в ГУР заявили, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
- Су-57 − самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.
- Позже Главное управление разведки сообщило, что располагает информацией о том, что на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ могло быть поражено сразу два многоцелевых истребителя Су-57.