Враг использовал Су-57 "считанные разы", это репутационная потеря для РФ – Евлаш

В Воздушных силах сообщили, что уничтожение российского самолета Су-57 является мощным ударом по авиапарку России, однако у оккупантов есть еще около 1,5 тысячи авиамашин.

Источник: представитель командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "За весь период полномасштабного вторжения враг использовал самолет (Су-57 - ред.) считанные разы. Преимущественно мы видели его на достаточно серьезном удалении от линии соприкосновения и видели несколько раз, когда он все же применял свои управляемые авиационные ракеты.

Реклама:

Однако о системности применения, близком подходе к линии государственной границы или непосредственно к линии соприкосновения говорить не приходилось. Россияне, понимая, что этот самолет стоит миллиарды долларов, использовать и подвергать его опасности не хотели".

Детали: Евлаш рассказал, что самолет Су-57 фиксировали у границы с Украиной, но россияне боялись его подпускать ближе, потому что потеря такого самолета - это "имиджевые и репутационные потери".

В то же время враг его применял в акватории Черного моря и у других границ, но не так часто, как Су-34 или Су-35, этот самолет не использовался.

ВИДЕО ДНЯ

Спикер добавил, что уничтожение самолета Су-57 является мощным ударом по авиапарку России.

По словам Евлаша, Россия имеет еще около 1,5 тысячи авиамашин, которые могут запускать управляемые ракеты типа Х-69 и Х-59, а также управляемые авиационные бомбы: "В России находится очень много разных самолетов - это до полутора тысяч самолетов, которые выполняют различные боевые задачи. Конечно, уничтожение одного или двух самолетов - это также мощно".

Предыстория: