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Генштаб розповів, як Сили оборони вдарили по заводу нафтопродуктів у Росії

Євген КізіловПонеділок, 10 червня 2024, 21:51
Генштаб розповів, як Сили оборони вдарили по заводу нафтопродуктів у Росії
Новошахтинський завод нафтопродуктів. фото: росзмі

Підрозділи Сил оборони 5 червня успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.

Джерело: Генеральний штаб у соцмережах

Деталі: За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн доларів.

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Дослівно: "Сили оборони України продовжують методично нищити нафтопереробну галузь російської федерації… Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни".

Що передувало:

  • У ніч на 6 червня з'явилася інформація, що в Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Пожежники не гасили вогонь через загрозу повторної атаки. У Росії повідомили тоді, що по заводу вдарили безпілотники.
  • Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували цей завод також 13 березня. Роботу підприємства тоді було зупинено.

Теми: РосіяУкраїнавійнанафта
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