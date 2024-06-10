Генштаб розповів, як Сили оборони вдарили по заводу нафтопродуктів у Росії

Підрозділи Сил оборони 5 червня успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.

Джерело: Генеральний штаб у соцмережах

Деталі: За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн доларів.

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Дослівно: "Сили оборони України продовжують методично нищити нафтопереробну галузь російської федерації… Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни".

Що передувало: