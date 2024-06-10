Генштаб розповів, як Сили оборони вдарили по заводу нафтопродуктів у Росії
Понеділок, 10 червня 2024, 21:51
Підрозділи Сил оборони 5 червня успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.
Джерело: Генеральний штаб у соцмережах
Деталі: За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн доларів.
Реклама:
Дослівно: "Сили оборони України продовжують методично нищити нафтопереробну галузь російської федерації… Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни".
Що передувало:
- У ніч на 6 червня з'явилася інформація, що в Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Пожежники не гасили вогонь через загрозу повторної атаки. У Росії повідомили тоді, що по заводу вдарили безпілотники.
- Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували цей завод також 13 березня. Роботу підприємства тоді було зупинено.