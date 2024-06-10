Генштаб рассказал, как Силы обороны ударили по заводу нефтепродуктов в России

Подразделения Сил обороны 5 июня успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

Источник: Генеральный штаб в соцсетях

Детали: По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долларов.

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Дословно: "Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль российской федерации... Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны".

Что предшествовало: