Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб рассказал, как Силы обороны ударили по заводу нефтепродуктов в России

Евгений КизиловПонедельник, 10 июня 2024, 21:51
Генштаб рассказал, как Силы обороны ударили по заводу нефтепродуктов в России
Новошахтинский завод нефтепродуктов. фото: россми

Подразделения Сил обороны 5 июня успешно атаковали средствами украинского производства Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области.

Источник: Генеральный штаб в соцсетях

Детали: По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн долларов.

Реклама:

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают методично уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль российской федерации... Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны".

Что предшествовало:

  • В ночь на 6 июня появилась информация, что в Ростовской области России прогремела серия взрывов и возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Пожарные не тушили огонь из-за угрозы повторной атаки. В России сообщили тогда, что по заводу ударили беспилотники.
  • Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали этот завод также 13 марта. Работа предприятия тогда была остановлена.

Темы: РосcияУкраинавойнанефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Зеленский прибыл на саммит мира в Швейцарию

Все новости...
Росcия
Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге
Дельфинарий "Немо" может иметь филиалы в РФ и связи с партией "Единая Россия" – расследование
Перед саммитом мира в Швейцарии зафиксировали увеличение кибератак
Последние новости
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
11:32
На Покровском направлении наиболее напряженная ситуация, продолжаются бои
11:16
Венгрия рассказала, почему сняла вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС
11:15
ФутболФранцузский ПСЖ подписал вратаря сборной России
11:06
"Пропаганда безнравственности": украинские церкви осудили проведение в Киеве Марша Равенства
11:00
инфографикаРоссияне атаковали почти 200 объектов инфраструктуры за сутки
10:43
Из-за обстрела, в Черниговской области обесточены почти две тысячи абонентов
10:26
МИД Чехии: Снаряды от "чешской инициативы" прибывают в Украину в эти дни
10:23
Космический телескоп заснимал межзвездную туманность, похожую на цветную рыбу
Все новости...
Реклама:
Реклама: