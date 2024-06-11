Директор НАБУ про витік інформації слідства: розпочато досудове розслідування
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос, відповідаючи на заклик голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна провести службове розслідування за повідомленнями про "злив даних" агентства його працівниками, повідомив, що за фактом витоку інформації розпочато досудове розслідування.
Джерело: директор НАБУ Семен Кривонос
Пряма мова: "Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування. І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум — це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку (читай з моменту "зливу")
Підкреслю, "злив" інформації (розголошення даних досудового розслідування) — це кримінальний злочин. Вважаю неприпустимим нехтувати законом, щоб просто когось звільнити".
Деталі: Кривонос додав, що процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Управлінню внутрішнього контролю НАБУ виділені всі необхідні ресурси для забезпечення обʼєктивного та всебічного досудового розслідування. Крім того, за його словами, щодо витоків в НАБУ розпочато ще два службових розслідування. Одне стосується можливого тиску на викривачів, інше — щодо можливих неправомірних вказівок детективам. Наразі, проводяться необхідні заходи та встановлюються відповідні обставини.
Також директор НАБУ зазначив, що за результатами даних службових розслідувань у разі наявності достатніх підстав винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Кривонос запевнив, що будь-які рішення, в тому числі й кадрові будуть прийматися ним виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур.
Передісторія:
- 6 червня журналіст-розслідувач Денис Бігус оприлюднив розслідування щодо деталей систематичного зливу інформації про розслідування Національного антикорупційного бюро України.
- Також про ситуацію зі зливами у НАБУ 29 травня писало видання "Дзеркало тижня".
- 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".
- 24 травня в НАБУ і САП заявили, що досягли "спільного бачення" щодо організації подальшого об’єктивного та неупередженого розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування.
- Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.