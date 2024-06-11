Директор НАБУ про витік інформації слідства: розпочато досудове розслідування

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос, відповідаючи на заклик голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна провести службове розслідування за повідомленнями про "злив даних" агентства його працівниками, повідомив, що за фактом витоку інформації розпочато досудове розслідування.



Джерело: директор НАБУ Семен Кривонос

Пряма мова: "Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування. І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум — це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку (читай з моменту "зливу")

Підкреслю, "злив" інформації (розголошення даних досудового розслідування) — це кримінальний злочин. Вважаю неприпустимим нехтувати законом, щоб просто когось звільнити".

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Деталі: Кривонос додав, що процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Управлінню внутрішнього контролю НАБУ виділені всі необхідні ресурси для забезпечення обʼєктивного та всебічного досудового розслідування. Крім того, за його словами, щодо витоків в НАБУ розпочато ще два службових розслідування. Одне стосується можливого тиску на викривачів, інше — щодо можливих неправомірних вказівок детективам. Наразі, проводяться необхідні заходи та встановлюються відповідні обставини.

Також директор НАБУ зазначив, що за результатами даних службових розслідувань у разі наявності достатніх підстав винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Кривонос запевнив, що будь-які рішення, в тому числі й кадрові будуть прийматися ним виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур.

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