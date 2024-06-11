Директор НАБУ об утечке информации следствия: начато досудебное расследование

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос, отвечая на призыв председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина провести служебное расследование по сообщениям о "сливе данных" агентства его работниками, сообщил, что по факту утечки информации начато досудебное расследование.

Источник: директор НАБУ Семен Кривонос

Прямая речь: "Оно дает гораздо больше инструментов для получения доказательств причастности тех или иных должностных лиц к преступлению, чем внутреннее служебное расследование. И, в отличие от досудебного расследования, по результатам служебного, максимум — это дисциплинарная ответственность. Более того, к ней можно привлечь не позднее чем через год с момента совершения дисциплинарного проступка (читай с момента "слива")

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Подчеркну, "слив" информации (разглашение данных досудебного расследования) — это уголовное преступление. Считаю недопустимым пренебрегать законом, чтобы просто кого-то уволить".

Детали: Кривонос добавил, что процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура. Управлению внутреннего контроля НАБУ выделены все необходимые ресурсы для обеспечения объективного и всестороннего досудебного расследования. Кроме того, по его словам, по утечкам в НАБУ начато еще два служебных расследования. Одно касается возможного давления на обличителей, другое — относительно возможных неправомерных указаний детективам. Сейчас проводятся необходимые мероприятия и устанавливаются соответствующие обстоятельства.

Также директор НАБУ отметил, что по результатам данных служебных расследований при наличии достаточных оснований виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Кривонос заверил, что любые решения, в том числе и кадровые будут приниматься им исключительно по результатам расследований и в четком соответствии с определенными законом процедурами.

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