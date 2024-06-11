Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти

Президент Володимир Зеленський, коментуючи зростання мобілізації в Україні та реакцію суспільства, заявив, що якщо українці хочуть зберегти державу, то треба її відстояти.

Джерело: підхід Зеленського до преси разом із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом

Пряма мова: "Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня.

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Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти".

Деталі: За словами Зеленського, для європейських країн важливо, щоб проросійські і російські гасла не лунали і не набирали обертів у демократичній Європі.

Президент зазначив, що сам факт проведення Конференції з відновлення України в Берліні уже є успіхом, адже Росія наразі намагається зірвати проведення саміту миру у Швейцарії. Країна-агресор намагається зібрати країни і провести власний захід щодо війни в Україні.

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