Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти
Президент Володимир Зеленський, коментуючи зростання мобілізації в Україні та реакцію суспільства, заявив, що якщо українці хочуть зберегти державу, то треба її відстояти.
Джерело: підхід Зеленського до преси разом із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом
Пряма мова: "Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня.
Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти".
Деталі: За словами Зеленського, для європейських країн важливо, щоб проросійські і російські гасла не лунали і не набирали обертів у демократичній Європі.
Президент зазначив, що сам факт проведення Конференції з відновлення України в Берліні уже є успіхом, адже Росія наразі намагається зірвати проведення саміту миру у Швейцарії. Країна-агресор намагається зібрати країни і провести власний захід щодо війни в Україні.
Що передувало:
- Міноборони 17 травня презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК.
- 18 травня набув чинності закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).
- Закон встановлює, що мобілізації підлягають військовозобов'язані від 25 до 60 років.
- 31 травня президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, – вона в Україні збільшилась.