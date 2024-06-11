Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то надо его отстоять
Президент Владимир Зеленский, комментируя рост мобилизации в Украине и реакцию общества, заявил, что если украинцы хотят сохранить государство, то надо его отстоять.
Источник: подход Зеленского к прессе вместе с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом
Прямая речь: "Что касается мобилизации, я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас продолжается из-за состояния войны с первого дня.
Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно, не первый день война, но если мы хотим сохранить государство, то надо его отстоять".
Детали: По словам Зеленского, для европейских стран важно, чтобы пророссийские и российские лозунги не звучали и не набирали обороты в демократической Европе.
Президент отметил, что сам факт проведения Конференции по восстановлению Украины в Берлине уже является успехом, ведь Россия сейчас пытается сорвать проведение саммита мира в Швейцарии. Страна-агрессор пытается собрать страны и провести собственное мероприятие относительно войны в Украине.
Что предшествовало:
- Минобороны 17 мая представило приложение "Резерв+", в котором можно обновить учетные данные ТЦК.
- 18 мая вступил в силу закон о мобилизации (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета).
- Закон устанавливает, что мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет.
- 31 мая президент Владимир Зеленский заявил, что после того, как 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, - она в Украине увеличилась.