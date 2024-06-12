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Розвідка Британії про бої біля Часового Яру: Втрати росіян високі

Роман ПетренкоСереда, 12 червня 2024, 13:03
Розвідка Британії про бої біля Часового Яру: Втрати росіян високі
росіяни на окраїнах часового яру, скриншот

Британська розвідка зазначає, що російські сухопутні війська досягли обмеженого прориву у східне передмістя Часового Яру на Донеччині, але їхні втрати є високими.

Джерело: звіт розвідки Британії

Деталі: Відомство пише, що росіяни також, ймовірно, взяли під контроль село Іванівське, розташоване на південний схід від Часів Яру.

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Повідомляється про запеклі бої в міських районах, де Збройні сили намагаються зупинити просування окупантів.

Дослівно: "Російські війська, ймовірно, залишаються на східній стороні каналу, який проходить через місто, що є перешкодою для їхнього просування.

Висока ймовірність того, що ЗС РФ застосовують метод зачистки передмістя з використанням піхоти, і що рівень втрат серед російських військових є високим.

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ЗСУ повідомляють про артилерійський штурм міста з використанням термобаричних боєприпасів. Часів Яр, ймовірно, представляє цінність для Росії через його стратегічне розташування на плато, а також через його історичне використання як логістичного вузла для ЗСУ".

Читайте також: Як російські FPV-дрони та піхота наступають на Часів Яр, де досі залишаються сотні цивільних

Нагадаємо: На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр і Вовчанськ.

Російські військові приблизно з третього червня намагаються накопичуватися у крайніх будинках мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Це частина міста, що розташована найближче до окупованого Бахмута.

Теми: Донецька область
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