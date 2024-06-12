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Разведка Британии о боях возле Часового Яра: Потери россиян высокие

Роман ПетренкоСреда, 12 июня 2024, 13:03
Разведка Британии о боях возле Часового Яра: Потери россиян высокие
русские на окраинах Часового Яра, скриншот

Британская разведка отмечает, что российские сухопутные войска достигли ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра в Донецкой области, но их потери высоки.

Источник: отчет разведки Великобритании

Детали: Ведомство пишет, что россияне также, вероятно, взяли под контроль село Ивановское, расположенное к юго-востоку от Часов Яра.

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Сообщается об ожесточенных боях в городских районах, где Вооруженные силы пытаются остановить продвижение оккупантов.

Дословно: "Российские войска, вероятно, остаются на восточной стороне канала, который проходит через город, что является препятствием для их продвижения.

Высока вероятность того, что ВС РФ применяют метод зачистки пригорода с использованием пехоты, и что уровень потерь среди российских военных является высоким.

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ВСУ сообщают об артиллерийском штурме города с использованием термобарических боеприпасов. Часов Яр, вероятно, представляет ценность для России из-за его стратегического расположения на плато, а также из-за его исторического использования в качестве логистического узла для ВСУ".

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Напомним: По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне ставят целью захватить города Часов Яр и Волчанск.

Российские военные примерно с третьего июня пытаются накапливаться в крайних домах микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Это часть города, расположенная ближе всего к оккупированному Бахмуту.

Темы: Донецкая область
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