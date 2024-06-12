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ГУР подтверждает: в РФ были повреждены одновременно два Су-57

Роман ПетренкоСреда, 12 июня 2024, 16:25
ГУР подтверждает: в РФ были повреждены одновременно два Су-57
спутниковые фото после ударов по су-57, гур

Недавно на территории РФ были сразу поражены два российских самолета Су-57, заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Источник: Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь Юсова: "Относительно поражения Су-57 на территории государства-агрессора, это почти 600 км от линии нашей границы.

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Мы не комментировали официально, чья это операция, но аналитики могут делать свои предположения. Итак, относительно подтверждения поражения мы можем говорить, что один Су-57 значительно поврежден, а другой - имеет более легкие, вероятно его можно восстановить в более быстрые сроки.

Тем не менее, факт - впервые поражены самолеты Су-57 и впервые поражены сразу два таких "сверхновых" российских истребителя - гордость рашистских космических сил, которые подвергаются поражению".

Детали: По словам Юсова, таких самолетов у россиян меньше десяти.

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Справка: Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. 

Что предшествовало: 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Раньше ГУР не было уверено в том, что самолетов было повреждено два. 

Темы: ГУРавиабеспилотники
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