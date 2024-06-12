ГУР подтверждает: в РФ были повреждены одновременно два Су-57
Недавно на территории РФ были сразу поражены два российских самолета Су-57, заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
Источник: Юсов в эфире телемарафона
Прямая речь Юсова: "Относительно поражения Су-57 на территории государства-агрессора, это почти 600 км от линии нашей границы.
Мы не комментировали официально, чья это операция, но аналитики могут делать свои предположения. Итак, относительно подтверждения поражения мы можем говорить, что один Су-57 значительно поврежден, а другой - имеет более легкие, вероятно его можно восстановить в более быстрые сроки.
Тем не менее, факт - впервые поражены самолеты Су-57 и впервые поражены сразу два таких "сверхновых" российских истребителя - гордость рашистских космических сил, которые подвергаются поражению".
Детали: По словам Юсова, таких самолетов у россиян меньше десяти.
Справка: Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.
Что предшествовало: 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
Раньше ГУР не было уверено в том, что самолетов было повреждено два.