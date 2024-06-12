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Суд скасував повернення Богдана Львова у Верховний суд

Євген КізіловСереда, 12 червня 2024, 17:25
Суд скасував повернення Богдана Львова у Верховний суд
Богдан Львов на судовому засіданні. Фото: "Схеми"

Шостий апеляційний адмінсуд 12 червня скасував рішення суду першої інстанції щодо поновлення Богдана Львова, у якого знайшли російське громадянство, на посаді судді Верховного суду і виплати йому заробітної плати "за час вимушеного прогулу".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що таким чином суд погодився з доводами представників Верховного суду та Служби безпеки України.

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Нагадаємо, що 5 жовтня 2022 року голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність в останнього громадянства РФ.

Львов своє російське громадянство заперечив і подав позов щодо поновлення на посаді та виплати зарплати "за час вимушеного прогулу". 10 січня 2024 року суд першої інстанції – Київський окружний адміністративний суд – задовольнив цей позов, з чим Верховний суд не погодився та подав апеляцію.

Під час засідання 12 червня представниця Верховного суду заявила, що голова ВС Всеволод Князєв, видавши наказ про припинення повноважень Львова, діяв в межах законодавства та відповідно до наданих йому повноважень. Тому у Верховному суді просили скасувати рішення першої інстанції та відмовити в задоволенні позову.

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Захист Львова заявив, що наказ був незаконним, а підзахисний "не є громадянином РФ" і "не набував такого статусу в минулому". Тому Львов просив апеляційну скаргу ВС не задовольняти, а рішення першої інстанції – залишити без змін.

Представник третьої сторони – Служби безпеки України – підтримав апеляційну скаргу Верховного суду і підтвердив у судовому засіданні, що СБУ встановило наявність громадянства РФ у Богдана Львова, і також звернувся до апеляційного суду з проханням відмовити в задоволенні позову Львова про поновлення на посаді.

Пряма мова Львова після оголошення рішення: "Я трохи здивований, я такого рішення не очікував. Якщо все-таки питання громадянства трохи за межами сьогоднішнього процесу, то, на мій погляд, визнати правомірним таке звільнення – це неможливо, неприпустимо. Хоча ми прослухали лише резолютивну частину рішення і щось казати про мотиви можна буде лише після ознайомлення з повним текстом…

Хоч за світовою практикою, хоч за законодавством, не може бути звільнення судді одноособовим. Більше поки додати мені нічого".

Що передувало:

  • У 2022 році проєкт "Радіо Свобода" - "Схеми" з'ясували, що Богдан Львов є власником російського паспорта. Він отримав його ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт РФ після досягнення 45-річчя.
  • 5 жовтня 2022 року тоді ще голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства РФ.
  • Львов це рішення оскаржив у Київському окружному адмінсуді, і той його позов задовольнив, повернувши судді місце у ВС і неотриману зарплату.

Теми: судВерховний судРосіягромадянство
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