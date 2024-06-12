Суд отменил возвращение Богдана Львова в Верховный суд

Шестой апелляционный админсуд 12 июня отменил решение суда первой инстанции о восстановлении Богдана Львова, у которого нашли российское гражданство, в должности судьи Верховного суда и выплате ему заработной платы "за время вынужденного прогула".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что таким образом суд согласился с доводами представителей Верховного суда и Службы безопасности Украины.

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Напомним, что 5 октября 2022 года председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил главу Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда на основании письма СБУ о наличии у последнего гражданства РФ.

Львов свое российское гражданство отрицал и подал иск о восстановлении в должности и выплате зарплаты "за время вынужденного прогула". 10 января 2024 года суд первой инстанции - Киевский окружной административный суд - удовлетворил этот иск, с чем Верховный суд не согласился и подал апелляцию.

Во время заседания 12 июня представитель Верховного суда заявила, что председатель ВС Всеволод Князев, издав приказ о прекращении полномочий Львова, действовал в рамках законодательства и в соответствии с предоставленными ему полномочиями. Поэтому в Верховном суде просили отменить решение первой инстанции и отказать в удовлетворении иска.

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Защита Львова заявила, что приказ был незаконным, а подзащитный "не является гражданином РФ" и "не приобретал такого статуса в прошлом". Поэтому Львов просил апелляционную жалобу ВС не удовлетворять, а решение первой инстанции - оставить без изменений.

Представитель третьей стороны - Службы безопасности Украины - поддержал апелляционную жалобу Верховного суда и подтвердил в судебном заседании, что СБУ установило наличие гражданства РФ у Богдана Львова, и также обратился в апелляционный суд с просьбой отказать в удовлетворении иска Львова о восстановлении в должности.

Прямая речь Львова после оглашения решения: "Я немного удивлен, я такого решения не ожидал. Если все-таки вопрос гражданства немного за пределами сегодняшнего процесса, то, на мой взгляд, признать правомерным такое увольнение - это невозможно, недопустимо. Хотя мы прослушали только резолютивную часть решения и что-то говорить о мотивах можно будет только после ознакомления с полным текстом...

Хоть по мировой практике, хоть по законодательству, не может быть увольнение судьи единоличным. Больше пока добавить мне нечего".

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