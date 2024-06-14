"Ще одна напружена ніч": у Польщі підняли в повітря літаки через атаку РФ по Україні

Військові Польщі разом із союзниками підняли у повітряний простір свої літаки через нічну атаку росіян ракетами та безпілотниками по Україні.

Джерело: Оперативне командування ЗС Польщі у соцмережі Х

Дослівно: "Звертаємо вашу увагу, що у південно-східній частині країни може бути підвищений рівень шуму у зв'язку з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації".

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Деталі: Військові зазначили, що "це ще одна дуже напружена ніч" для всієї системи протиповітряної оборони Польщі у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів крилатими ракетами та "Шахедами" по об'єктах, розташованих, серед іншого, на західній території України.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - говориться у повідомленні.

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