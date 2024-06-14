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"Еще одна напряженная ночь": в Польше подняли в воздух самолеты из-за атаки РФ по Украине

Станислав ПогориловПятница, 14 июня 2024, 04:21
Еще одна напряженная ночь: в Польше подняли в воздух самолеты из-за атаки РФ по Украине
Фото: Оперативное командование ВС Польши

Военные Польши вместе с союзниками подняли в воздушное пространство свои самолеты из-за ночной атаки россиян ракетами и беспилотниками по Украине.

Источник: Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х

Дословно: "Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации".

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Детали: Военные отметили, что "это еще одна очень напряженная ночь" для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации России, которая наносит удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, расположенным, среди прочего, на западной территории Украины.

"Были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Из-за ракетной опасности в ночь на 14 июня во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
  • Перед цим, пізно увечері 13 червня росіяни запустили ударні БПЛА, також було повідомлено про зліт російських бомбардувальників ТУ22 М3 та ТУ95 МС.

Темы: ПольшаУкраинаракетный ударбеспилотники
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