"Еще одна напряженная ночь": в Польше подняли в воздух самолеты из-за атаки РФ по Украине
Военные Польши вместе с союзниками подняли в воздушное пространство свои самолеты из-за ночной атаки россиян ракетами и беспилотниками по Украине.
Источник: Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х
Дословно: "Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации".
Детали: Военные отметили, что "это еще одна очень напряженная ночь" для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации России, которая наносит удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, расположенным, среди прочего, на западной территории Украины.
"Были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении.
Напомним:
- Из-за ракетной опасности в ночь на 14 июня во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
- Перед цим, пізно увечері 13 червня росіяни запустили ударні БПЛА, також було повідомлено про зліт російських бомбардувальників ТУ22 М3 та ТУ95 МС.