"Еще одна напряженная ночь": в Польше подняли в воздух самолеты из-за атаки РФ по Украине

Военные Польши вместе с союзниками подняли в воздушное пространство свои самолеты из-за ночной атаки россиян ракетами и беспилотниками по Украине.

Источник: Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х

Дословно: "Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума в связи с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации".

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Детали: Военные отметили, что "это еще одна очень напряженная ночь" для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации России, которая наносит удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, расположенным, среди прочего, на западной территории Украины.

"Были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним:

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