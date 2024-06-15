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За понад три доби загасили пожежу на Київщині

Роман ПетренкоСубота, 15 червня 2024, 08:24
За понад три доби загасили пожежу на Київщині
фото: дснс

Вранці 15 червня рятувальники ліквідували пожежу в Київській області після російської атаки у ніч на 12 червня.

Джерело: ДСНС

Деталі: Уточнюється, що пожежу на промисловому підприємстві загасили о 7:21 у суботу.

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Раніше зазначалося, що там працювали сотні рятувальників та 4 пожежні потяги.

Нагадаємо

  • Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.
  • В ніч на середу протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.

Теми: пожежаДСНС
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