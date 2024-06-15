За понад три доби загасили пожежу на Київщині

Вранці 15 червня рятувальники ліквідували пожежу в Київській області після російської атаки у ніч на 12 червня.

Джерело: ДСНС

Деталі: Уточнюється, що пожежу на промисловому підприємстві загасили о 7:21 у суботу.

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Раніше зазначалося, що там працювали сотні рятувальників та 4 пожежні потяги.

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