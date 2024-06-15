За более чем трое суток потушили пожар на Киевщине
Суббота, 15 июня 2024, 08:24
Утром 15 июня спасатели ликвидировали пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 12 июня.
Источник: ГСЧС
Детали: Уточняется, что пожар на промышленном предприятии потушили в 7:21 в субботу.
Реклама:
Ранее отмечалось, что там работали сотни спасателей и 4 пожарных поезда.
Напомним:
- Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте.
- В ночь на среду противовоздушная оборона Украины сбила 29 воздушных целей врага из 30 запущенных, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе.