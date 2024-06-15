За более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Утром 15 июня спасатели ликвидировали пожар в Киевской области после российской атаки в ночь на 12 июня.

Источник: ГСЧС

Детали: Уточняется, что пожар на промышленном предприятии потушили в 7:21 в субботу.

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Ранее отмечалось, что там работали сотни спасателей и 4 пожарных поезда.

Напомним: