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Ми розуміємо, що Україні доведеться говорити з Росією – Кулеба

Роман ПетренкоНеділя, 16 червня 2024, 13:18
Ми розуміємо, що Україні доведеться говорити з Росією – Кулеба
кулеба, фото: getty images

Україні доведеться вести діалог із Росією, але не мовою ультиматумів, які Кремль зараз ставить, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Джерело: Кулеба журналістам у Швейцарії, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кулеби: "Ми також розуміємо прекрасно, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз".

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Деталі: Кулеба також зазначив, що останній ультиматум Путіна "ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою - створити таку собі піар-хвилю напередодні саміту".

Також очільник МЗС розповів, що робота над спільною декларацією на саміті миру завершена. Вона буде відкрита до приєднання іншими державами у майбутньому.

Кулеба запевнив, що текст збалансований, а принципові для України пункти враховані.

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Нагадаємо: Раніше Путін знову повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "мирні пропозиції" російського диктатора, які той озвучив 14 червня, "стандартним набором агресора".

Президент Володимир Зеленський назвав ультиматумом "пропозиції" російського диктатора Володимира Путіна про припинення війни на його умовах.

Теми: Кулеба ДмитровійнаРосія
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