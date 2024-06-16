Ми розуміємо, що Україні доведеться говорити з Росією – Кулеба

Україні доведеться вести діалог із Росією, але не мовою ультиматумів, які Кремль зараз ставить, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Джерело: Кулеба журналістам у Швейцарії, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кулеби: "Ми також розуміємо прекрасно, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз".

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Деталі: Кулеба також зазначив, що останній ультиматум Путіна "ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою - створити таку собі піар-хвилю напередодні саміту".

Також очільник МЗС розповів, що робота над спільною декларацією на саміті миру завершена. Вона буде відкрита до приєднання іншими державами у майбутньому.

Кулеба запевнив, що текст збалансований, а принципові для України пункти враховані.

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Нагадаємо: Раніше Путін знову повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.

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Президент Володимир Зеленський назвав ультиматумом "пропозиції" російського диктатора Володимира Путіна про припинення війни на його умовах.