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Мы понимаем, что Украине придется говорить с Россией - Кулеба

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июня 2024, 13:18
Мы понимаем, что Украине придется говорить с Россией - Кулеба
кулеба, фото: getty images

Украине придется вести диалог с Россией, но не на языке ультиматумов, которые Кремль сейчас ставит, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: Кулеба журналистам в Швейцарии, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кулебы: "Мы также понимаем прекрасно, что наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим России говорить на языке ультиматумов, как она говорит сейчас".

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Детали: Кулеба также отметил, что последний ультиматум Путина "никакого аппетита на саммите не вызвал, потому что все понимают, что это было сделано с одной простой целью - создать некую пиар-волну накануне саммита".

Также глава МИД рассказал, что работа над совместной декларацией на саммите мира завершена. Она будет открыта к присоединению другими государствами в будущем.

Кулеба заверил, что текст сбалансирован, а принципиальные для Украины пункты учтены.

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Напомним: Ранее Путин снова повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами регионов, которые Кремль считает территорией РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "мирные предложения" российского диктатора, которые тот озвучил 14 июня, "стандартным набором агрессора".

Президент Владимир Зеленский назвал ультиматумом "предложения" российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны на его условиях.

Темы: Кулеба ДмитрийвойнаРосcия
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