У Кремлі порозмірковували на тему Саміту миру, куди їх не запросили
Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що нібито результативність Глобального саміту миру, на який країну-агресора Росію не запросили, "наближається до нуля".
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости
Пряма мова Пєскова: "Це була широко поширена точка зору на цьому заході, багато хто з них (учасників Саміту - ред.) саме підтверджували розуміння безперспективності будь-яких серйозних субстантивних обговорень без присутності нашої країни. Це ми теж відфіксували".
Деталі: Насправді ж лише Туреччина пошкодувала, що на Саміт миру не запросили Росію. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що участь Росії в Глобальному саміті миру зробила б захід "більш орієнтованим на результат".
Пєсков також підкреслив, що у Росії не зіпсуються відносини з Угорщиною, Сербією і Туреччиною, чиї представники підписали підсумковий документ конференції.
"Ми, зрозуміло, братимемо до уваги позицію, яку зайняли ці країни, для нас це важливо. І ми будемо продовжувати роз'яснювати їм нашу аргументацію", − повідомив Пєсков.
Передісторія:
- 14 червня глава Кремля Володимир Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.
- Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.
- Попри все це учасники Глобального саміту миру, який проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.
- Підсумкову декларацію Глобального саміту миру підписали 80 держав та чотири організації. Пізніше стало відомо, що зі списку країн, які підписали спільне комюніке після Саміту миру у Швейцарії, зникли дві країни – Ірак та Йорданія.
Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії