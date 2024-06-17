Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що нібито результативність Глобального саміту миру, на який країну-агресора Росію не запросили, "наближається до нуля".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "Це була широко поширена точка зору на цьому заході, багато хто з них (учасників Саміту - ред.) саме підтверджували розуміння безперспективності будь-яких серйозних субстантивних обговорень без присутності нашої країни. Це ми теж відфіксували".

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Деталі: Насправді ж лише Туреччина пошкодувала, що на Саміт миру не запросили Росію. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що участь Росії в Глобальному саміті миру зробила б захід "більш орієнтованим на результат".

Пєсков також підкреслив, що у Росії не зіпсуються відносини з Угорщиною, Сербією і Туреччиною, чиї представники підписали підсумковий документ конференції.

"Ми, зрозуміло, братимемо до уваги позицію, яку зайняли ці країни, для нас це важливо. І ми будемо продовжувати роз'яснювати їм нашу аргументацію", − повідомив Пєсков.

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