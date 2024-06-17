Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что якобы результативность Глобального саммита мира, на который страну-агрессора Россию не пригласили, "приближается к нулю".

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Прямая речь Пескова: "Это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, многие из них (участников Саммита − ред.) именно подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже отфиксировали".

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Детали: На самом же деле только Турция пожалела, что на Саммит мира не пригласили Россию. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил мнение, что участие России в Глобальном саммите мира сделало бы мероприятие "более ориентированным на результат".

Песков также подчеркнул, что у России не испортятся отношения с Венгрией, Сербией и Турцией, чьи представители подписали итоговый документ конференции.

"Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", – сообщил Песков.

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