Путин перед поездкой в КНДР написал статью: жалуется на удары по РФ и хочет "демократии"

Российский правитель Владимир Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" оккупантов в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

Источник: статья Путина в северокорейской газете "Нодон синмун", опубликованная на сайте Кремля

Детали: Путин заявил, что Россия "высоко ценит твёрдую поддержку КНДР" в проведении войны против Украины и солидарность этой страны с РФ по ключевым международным вопросам.

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Российский правитель повторил свои традиционные нарративы о том, что США "делают всё, чтобы затянуть и с большей силой разжечь" войну в Украине и якобы отвергают все "попытки мирного урегулирования ситуации", в то время как страна-агрессор якобы "была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам".

Он также обвинил "противников" России в том, что они "позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории". При этом, по утверждению российского лидера, чаще всего такие удары якобы наносятся "по заведомо мирным целям".

Путин заявил, что Россия будет поддерживать КНДР, а также готова "к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

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Для этого планируется, в частности, "выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии".

Что предшествовало: В Кремле официально сообщили о визитах Путина в Северную Корею 18-19 июня и Вьетнам 19-20 июня.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США беспокоит углубление отношений России и Северной Кореи на фоне визита Путина в Пхеньян.