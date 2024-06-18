До рекрутингових центрів Міноборони уже звернулися 7,4 тисячі людей – Бежевець

За 4 місяці роботи до рекрутингових центрів Міністерства оборони звернулися 7,4 тисячі людей, серед них понад 200 − вже у військовій формі, повідомив уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Джерело: стаття "Української правди" "Нам твоє відношення до дупи". Що не так із рекрутингом до українського війська"

Деталі: Зараз в Україні працюють 25 центрів МОУ в 23 населених пунктах. В них людей консультують, організовують співбесіди з рекрутерами військових частин і супроводжують на всіх етапах вступу на службу.

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Дослівно з тексту: "Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів УП, що з 12 лютого 2024-го – дня відкриття першого рекрутингового центру у Львові по 14 червня до таких установ звернулися 7,4 тисячі громадян, 2 тисячі з яких наразі в процесі пошуку вакансій у підрозділах. Понад 200 людей – вже у військовій формі. Тобто за 4 місяці лише 2,7% з тих, хто звернувся до рекрутингових структур міністерства, пройшли цей шлях до кінця".

Деталі: Міноборони також співпрацює з онлайн-платформами для розміщення вакансій у підрозділах, зокрема Lobby X, Work.ua, OLX.ua.

Під час спілкування з УП Бежевець сказав, що наразі надійшло понад 200 тисяч заповнених анкет на розміщені в інтернеті вакансії у війську, яких загалом близько 15 тисяч.

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Доповнено: Після публікації статті Олексій Бежевець уточнив, що левова частка з тих, хто звернувся до центрів Міноборони за 4 місяці, – це звернення за останні місяць-півтора. Тому більшість людей фізично не встигли би пройти весь рекрутський шлях.

За його словами, зараз до центрів звертаються 600-1000 людей на тиждень, а в лютому і в березні-квітні – це були десятки.

Крім того, наразі 732 людини перебувають у процесі оформлення в ТЦК і військових частинах – вони незабаром стануть військовослужбовцями.

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