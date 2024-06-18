Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

В рекрутинговые центры Минобороны уже обратились 7,4 тысячи человек − Бежевец

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукВторник, 18 июня 2024, 13:09
В рекрутинговые центры Минобороны уже обратились 7,4 тысячи человек − Бежевец
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

За 4 месяца работы в рекрутинговые центры Министерства обороны обратились 7,4 тысячи человек, среди них более 200 − уже в военной форме, сообщил уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Источник: статья "Украинской правды" "Нам твое отношение до задницы". Что не так с рекрутингом в украинскую армию

Детали: Сейчас в Украине работают 25 центров МОУ в 23 населенных пунктах. В них людей консультируют, организовывают собеседования с рекрутерами воинских частей и сопровождают на всех этапах поступления на службу.

Реклама:

Дословно из текста: "Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал УП, что с 12 февраля 2024-го − дня открытия первого рекрутингового центра во Львове по 14 июня в такие учреждения обратились 7,4 тысячи граждан, 2 тысячи из которых сейчас в процессе поиска вакансий в подразделениях. Более 200 человек − уже в военной форме. То есть за 4 месяца только 2,7% из тех, кто обратился в рекрутинговые структуры министерства, прошли этот путь до конца".

Детали: Минобороны также сотрудничает с онлайн-платформами для размещения вакансий в подразделениях, в частности Lobby X, Work.ua, OLX.ua.

Во время общения с УП Бежевец сказал, что сейчас поступило более 200 тысяч заполненных анкет на размещенные в интернете вакансии в армии, которых всего около 15 тысяч.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено: После публикации статьи Алексей Бежевец уточнил, что львиная доля из тех, кто обратился в центры Минобороны за 4 месяца, − это обращения за последние месяц-полтора. Поэтому большинство людей физически не успели бы пройти весь рекрутский путь.

По его словам, сейчас в центры обращаются 600-1000 человек в неделю, а в феврале и в марте-апреле − это были десятки.

Кроме того, сейчас 732 человека находятся в процессе оформления в ТЦК и воинских частях − они вскоре станут военнослужащими.

Предыстория:

  • Министерство обороны Украины в ноябре 2023 года вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.
  • В июне МОУ совместно с фондом Dignitas начали проект по рекрутингу операторов беспилотников.

Темы: Миноборонырекрутинг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы поразили пункт управления россиян в Белгородской области

В Польше рассматривают полное закрытие границы с Беларусью

обновленоХарьков: количество раненых возросло до 56, из них трое детей

В воскресенье графики отключений электроэнергии будут действовать 4 часа

фотоУдар по университету в Ивано-Франковске: повреждены 14 зданий и 815 окон

фото, видео, обновленоМощный ливень во Львове повалил 100 деревьев

Все новости...
Минобороны
МОУ: В приложение "Резерв+" добавили функцию исправления данных
МОУ: QR-код военно-учетного документа уже загрузили 62 тысячи украинцев
Рекрутинговая система ориентирована на заключение контракта − УП
Последние новости
12:51
ФутболЗинченко написал автобиографию на английском
12:36
Дуда прибыл с визитом в Китай
12:22
Ученые рекомендуют тестировать женщин на диабет до 14 недели беременности
12:17
За неделю НБУ продал $723 миллиона на межбанке
12:06
фото, видеоПартизаны в России провели диверсию на железнодорожной дороге до Мариуполя
11:40
Евро-2024Роналду вошел в тройку игроков с наибольшим количеством побед на крупных турнирах
11:36
Макрон перед выборами в парламент призвал не голосовать "за крайности"
11:20
Диспетчер "Укрэнерго" погиб от российского удара
11:19
В США выбрали "самую безобразную собаку в мире" – ею стал 8-летний пекинес Уайлд
11:03
Китай и ЕС начнут переговоры по новым пошлинам на электромобили
Все новости...
Реклама:
Реклама: