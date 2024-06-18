В рекрутинговые центры Минобороны уже обратились 7,4 тысячи человек − Бежевец

За 4 месяца работы в рекрутинговые центры Министерства обороны обратились 7,4 тысячи человек, среди них более 200 − уже в военной форме, сообщил уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Источник: статья "Украинской правды" "Нам твое отношение до задницы". Что не так с рекрутингом в украинскую армию

Детали: Сейчас в Украине работают 25 центров МОУ в 23 населенных пунктах. В них людей консультируют, организовывают собеседования с рекрутерами воинских частей и сопровождают на всех этапах поступления на службу.

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Дословно из текста: "Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал УП, что с 12 февраля 2024-го − дня открытия первого рекрутингового центра во Львове по 14 июня в такие учреждения обратились 7,4 тысячи граждан, 2 тысячи из которых сейчас в процессе поиска вакансий в подразделениях. Более 200 человек − уже в военной форме. То есть за 4 месяца только 2,7% из тех, кто обратился в рекрутинговые структуры министерства, прошли этот путь до конца".

Детали: Минобороны также сотрудничает с онлайн-платформами для размещения вакансий в подразделениях, в частности Lobby X, Work.ua, OLX.ua.

Во время общения с УП Бежевец сказал, что сейчас поступило более 200 тысяч заполненных анкет на размещенные в интернете вакансии в армии, которых всего около 15 тысяч.

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Дополнено: После публикации статьи Алексей Бежевец уточнил, что львиная доля из тех, кто обратился в центры Минобороны за 4 месяца, − это обращения за последние месяц-полтора. Поэтому большинство людей физически не успели бы пройти весь рекрутский путь.

По его словам, сейчас в центры обращаются 600-1000 человек в неделю, а в феврале и в марте-апреле − это были десятки.

Кроме того, сейчас 732 человека находятся в процессе оформления в ТЦК и воинских частях − они вскоре станут военнослужащими.

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