Костина вызвали в Раду из-за расследования относительно имущества его заместителя Вербицкого

Верховная Рада вызвала в парламент генерального прокурора Андрея Костина для объяснений относительно имущественного положения его заместителя Дмитрия Вербицкого, о чем шла речь в расследовании журналистов "Схем".

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Как и обещал - мое предложение прошло голосование. Ждем объяснения Генпрокурора, как так его сотрудники приобретают успешно имущество, присматривая за экономикой!"

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Детали: По его словам, "за" вызов генпрокурора проголосовали 216 народных избранников. Костина вызывают на 19 июня на 12 часов.

Что предшествовало:

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