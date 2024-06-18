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Костина вызвали в Раду из-за расследования относительно имущества его заместителя Вербицкого

Станислав ПогориловВторник, 18 июня 2024, 15:43
Костина вызвали в Раду из-за расследования относительно имущества его заместителя Вербицкого
Андрей Костин, фото: Getty Images

Верховная Рада вызвала в парламент генерального прокурора Андрея Костина для объяснений относительно имущественного положения его заместителя Дмитрия Вербицкого, о чем шла речь в расследовании журналистов "Схем".

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Как и обещал - мое предложение прошло голосование. Ждем объяснения Генпрокурора, как так его сотрудники приобретают успешно имущество, присматривая за экономикой!"

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Детали: По его словам, "за" вызов генпрокурора проголосовали 216 народных избранников. Костина вызывают на 19 июня на 12 часов.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В мае журналисты "Схем" выяснили, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за 2 миллиона гривен - что в 6 раз меньше за его рыночную цена.
  • В июне журналисты проекта "Схем" выяснили, что девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала владелицей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

Темы: Костин АндрейВерховная Радакоррупция
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