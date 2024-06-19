Замах на журналіста Садикова в Києві: Токаєв заявив, що сприятиме розслідуванню

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.

Джерело: сайт президента Казахстану

Деталі: Токаєв наголосив, що у Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону, а його принципова позиція спрямована на те, що у державі має панувати закон і порядок.

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Також президент Республіки Казахстан доручив по лінії дипломатичного відомства та правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні.

Пряма мова Токаєва: "Усі колізії, розбіжності в нашому суспільстві слід розв'язувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм. Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався вчора в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова.

Мною доручено по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні щодо цього серйозного інциденту. У разі необхідності казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування для надання сприяння у виявленні істини".

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Що передувало:

У Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.

Дружина казахського журналіста Айдоса Садикова у коментарі "Українській правді" повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Також вона переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Довідка:

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів.

В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал "Бәсе", де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році.

Восени 2023 року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.