Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Замах на журналіста Садикова в Києві: Токаєв заявив, що сприятиме розслідуванню

Анастасія ПроцСереда, 19 червня 2024, 12:15
Замах на журналіста Садикова в Києві: Токаєв заявив, що сприятиме розслідуванню
Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв. фото: Aqorda

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.

Джерело: сайт президента Казахстану

Деталі: Токаєв наголосив, що у Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону, а його принципова позиція спрямована на те, що у державі має панувати закон і порядок. 

Реклама:

Також президент Республіки Казахстан доручив по лінії дипломатичного відомства та правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні.

Пряма мова Токаєва: "Усі колізії, розбіжності в нашому суспільстві слід розв'язувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм. Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався вчора в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова.

Мною доручено по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні щодо цього серйозного інциденту.  У разі необхідності казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування для надання сприяння у виявленні істини". 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Довідка:

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів.

В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал "Бәсе", де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році.

Восени 2023 року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.

Теми: Казахстанопозиція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
Казахстан
Дружина казахського опозиціонера вважає, що до замаху на нього причетний президент Казахстану
Росія попросила у Казахстану 100 тисяч тонн бензину про запас − ЗМІ
Казахстан розслідує вбивство своїх громадян силовиками РФ: нібито готували теракт у Москві
Останні новини
22:21
ОновленоУ російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: