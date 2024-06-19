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Покушение на журналиста Садыкова в Киеве: Токаев заявил, что будет способствовать расследованию

Анастасия ПроцСреда, 19 июня 2024, 12:15
Покушение на журналиста Садыкова в Киеве: Токаев заявил, что будет способствовать расследованию
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. фото: Aqorda

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.

Источник: сайт президента Казахстана

Детали: Токаев подчеркнул, что в Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона, а его принципиальная позиция направлена на то, что в государстве должен царить закон и порядок.

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Также президент Республики Казахстан поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне.

Прямая речь Токаева: "Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать преступление, произошедшее вчера в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова.

Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне относительно этого серьезного инцидента. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины".

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Что предшествовало:

Справка:

Супруги Садыковых в 2014 году переехали в Киев из Казахстана. Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам.

В Украине они приобрели статус беженцев и вели собственный Youtube-канал Бәсе, где критиковали власти Казахстана и олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году.

Осенью 2023 года Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды.

Темы: Казахстаноппозиция
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